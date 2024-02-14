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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعزيز سبل التعاون المشترك.. محافظ الغربية يلتقي رؤساء شركات قطاع الأعمال

صدى البلد

بحث محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الأربعاء، مع رؤساء شركات قطاع الأعمال الواقعة في نطاق المحافظة سبل التعاون المشترك لتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بالمحافظة لتحويلها لمحور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم بحضور رؤساء الشركات لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين كافة الشركات، تنفيذا للتوصيات الصادرة من ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة والذي تم عقدة بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وكون الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد كبير من القرى المنتجة.


تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع، أكد المحافظ على عقد اللقاء بصفة دورية وعمل رابطة لكافة الصناعات في المحافظة لتبادل الخبرات فيما بينهم، واستعداد المحافظة لعرض منتجات الشركات والمصانع بكافة المنافذ والمعارض التي تقيمها المحافظة بجانب عرض منتجات الشركات من خلال الإرشاد الزراعي للمزارعين والفلاحين لتنمية الزراعة لتصبح مخرجات جيده للصناعات المختلفة بالمحافظة، كما أوصى الشركات بمحاولة الاكتفاء الذاتي في مستلزمات الإنتاج والحد من الاستيراد.

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