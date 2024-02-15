بفستان قصير كشف التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام|شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة كما وصفها البعض، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والفوشيا.

وكشف فستان هيدي كرم عن التاتو في ساقيها، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها البنية المنسدلة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

