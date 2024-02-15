لذيذة ومفيدة.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلة شهية لأطفالك من أجنحة الدجاج، نقدم لكي طريقة لذيذة لعمل أجنحة الدجاج بالباربكيو.





الطريقة :-

التبيله =

لكل كيلو اجنحة دجاج

٣ م ك نشا

م ك ملح

م ك سكر بني

م ك بابريكا

م ك ثوم بودر

م ك بصل بودر

الصوص =

كوب صوص باربكيو

ربع كوب عسل

الارشادات:-

١. ينقع الدجاج في لتر ماء و ٣ ملاعق كبيره ملح تخلط جميعا ونضعه ساعه

٢. ننشفهم ونضعهم بكيس وعليهم القدر الكافي من الخلطه ونخلطهم

٣. نضع القلاية جاهزه على ١٧٠ درجة لـ ١٥ دقيقه

٤. نجرج الدجاج ويوضع الصوص ويرجع بالقلايه ٣ دقايق على ١٧٠

٥. نقدمه مع صوص بلو تشيز أو رانش