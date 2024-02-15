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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يشارك في الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

أعمال الدورة ١١٣
أعمال الدورة ١١٣ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

شارك البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري صباح يوم الخميس 15/2/2024م، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور يوسف الشمالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية  وبحضور أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وعدد كبير من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب ورؤساء ومدراء منظمات العمل العربي المشترك 


وترأست المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات الدورة العادية (113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري، حيث عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى كبار الخبراء، وكذا اجتماعات كبار المسئولين والتي تم خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس، وقد تم خلال الاجتماع الوزاري اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس.

وناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وتضمن مشروع جدول الأعمال الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 -2037)، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)، وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

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