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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم في إيران.. اشتعال النار بخزانات وقود بالعاصمة طهران

ارشيفي
ارشيفي

 
شهدت العاصمة الإيرانية طهران اندلاع حريقا ضخما في خزانات وقود  في شركة سالار كيميكال للنفط في مدينة قدس بالعاصمة الإيرانية

وكانت  محطات الرصد الإيرانية وقوع زلزال بقوة 4.6 درجة ريختر في محافظة هرمزكان جنوب ايران.


ذكرت قناة "lbc"  اللبنانبة أن انفجاران ناجمان عن "عمل تخريبي" يطالان شبكة الغاز في إيران.

وألحق الانفجاران أضراراً بشبكة توزيع الغاز في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات، مندّدة بعمل "تخريبي وإرهاب".
    
وذكرت القناة اللبنانية ان الانفجاران لم يتسّببا في سقوط ضحايا ولكنّهما تسببا باضطراب إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل.
    
وألحق التفجيران أضراراً بخطوط أنابيب الغاز قرب مدينتي بروجن (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب). 
    
ونقلت وكالة الأنباء التابعة لوزارة الطاقة (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقلي قوله إنّ "هذا العمل التخريبي والإرهابي نُفذ حوالى الساعة الواحدة صباحاً في موقعين". 
    
ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أنّ السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها.
    

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