أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أسعار الدواجن اليوم.. أسعار الأعلاف انخفضت بحوالي 2500 جنيه لكل طن وهو ما يدفع التوقعات بانخفاض مرتقب في أسعار الدواجن والبيض قريبا بدعم من انخفاض أسعار الأعلاف حيث هبط سعر طن الأعلاف بنحو 2.5 ألف جنيه ليتراجع سعر طن الأعلاف إلى 30 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

ورغم هبوط أسعار الاعلاف تشهد أسعار الدواجن والبيض زيادة في الأسواق بسبب زيادة الطلب على الفراخ البيضاء والبلدي بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير في الأسواق ليتخطى سعر كيلو اللحوم 400 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 96 جنيها ليصل إلى المستهلك سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي110 جنيهات.

أسعار الدواجن الساسو يسجل 105 جنيه

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيه.

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيرو والدواجن حوالي 110 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 150جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 165 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 155 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 167 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلد نحو 160 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 170 جنيه.

2500 جنيه تراجعا في أسعار الأعلاف

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأعلاف، سجلت تراجعا بين 2000 جنيه وحتى 2500 جنيه في الأسواق المصرية، بعد زيادة المعروض من حبوب الصويا والذرة الصفراء بالأسواق، مشيرا إلى زيادة الطلب في شهر رمضان على الدواجن بنسبة 20 لـ 25‎%‎.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة يسجل 96 جنيها ليصل إلى المستهلك سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 1 10 جنيهات.

جنيهات. أسعار الدواجن الساسو يسجل 101 جنيه

سجل سعر كيلو البانيه في محلات الطيور والدواجن اليوم حوالي 220 جنيها.

سجل سعر كيلو الاوراك اليوم في محلات الطيور والدواجن حوالي 110 جنيهات.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 155 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 165 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 155 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك 167 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلد نحو 160 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك 170 جنيها.

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.