المستندات المطلوبة لجعل عقد الزواج العرفي رسميا

يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لجعل عقد الزواج العرفي رسمي وهي كالآتي :

- دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي

متخصص وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك

- عمل قسيمة تصادق على هذا العقد

عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشاراً وخصوصاً عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد



- في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين:

-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت

بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار

