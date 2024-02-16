المستندات المطلوبة لجعل عقد الزواج العرفي رسميا

يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لجعل عقد الزواج العرفي رسمي وهي كالآتي :
- دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي
متخصص وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك
- عمل قسيمة تصادق على هذا العقد
عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشاراً وخصوصاً عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد
- في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين:
-تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت
بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار