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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيفي عبده : أنا محجبة بأعمالي ومفيش مشكلة لو اتجوزت 100 مرة

فيفي عبده
فيفي عبده

حلت الفنان فيفي عبده، ضيفة على أحد البرامج اللبنانية، ليلة أمس الجمعة 16 فبراير، وأدلت بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والخاصة. 

وخلال الحلقة تحدثت فيفي عبده عن الحجاب وعلاقتها بالله عز وجل، وقالت إنها تعتبر الحجاب مساعدة الغير وعدم ظلم الاخرين، وعلقت: “أنا شايفة نفسي محجبة بأعمالي لأني ما ظلمتش حد وما بتكلمش عن حد في غيابه وبحب اساعد المحتاجين”. 

وأكدت فيفي عبده، أنها حريصة على أداء الصلوات والعبادات في موعدها، مشيرة إلى أنها أجرت 37 عمرة، و5 مرات حج، وعلقت: “ما تخدوش بالظواهر وحاسة اني لو قابلت ربنا في أي وقت هكون مستريحة”. 

وحول الزيجات، قالت فيفي عبده: «لو اتجوزت 100 مرة ايه المشكلة والست ربنا قالها تطلق وتتجوز عادي». 

 

فيفى عبده 

كانت الفنانة فيفى عبده كشفت عن بعض تفاصيل أعمالها وحياتها الشخصية وسر لجوئها إلى طبيب نفسى فى الفترة الأخيرة وذلك خلال تواجدها فى برنامج مساء الإمارات للاعلامى عبد العزيز أحمد.

وقالت فيفى عبده عن المطربين الذين تحب أن تستمع لاصواتهم : بسمع لناس كتير زي عبد الباسط حمودة وبهاء سلطان والليثي ورضا البحراوي في ناس حلوة بتغني بجد، وفي مدحت صالح كمان وغنينا مع بعض دويتو زواوي يا اخويا في مسرحية "حزمني يا" بحب الأغنية دي أوي كان دويتو جميل".

 

فيفى عبده وحزمنى يا 

وتحدثت فيفى عبده عن كواليس المسرحية قائلة : حسن حسني كان دمه شربات وكنت بفضل في الكواليس أتفرج على المشهد اللي محمد هنيدي وشريف منير ومدحت صالح بيتحولوا لستات فيه وأقعد أضحك".

وعن سر غيابها عن السوشيال ميديا قالت فيفى عبده : أنا عارفة إني واحشاكوا الفترة الأخيرة مكنتش بظهر علشان الأحداث اللي حصلت دي في غزة اللي خلتني تعبت نفسيا لدرجة إن الدكتور بتاعي قال ودوها لدكتور نفساني وربنا يهدي الدنيا أنا رجعتلكم من تاني".

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