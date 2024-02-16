دلع دلع.. شذى حسون تصور 4 كليبات مع بتول عرفة

تواصل النجمة العراقية شذى حسون وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد مع لايف ستايلز ستوديوز، حيث أضيفت مؤخراً أغنية للألبوم بعنوان "دلع دلع" من ضمن ثلاثة أغنيات جديدة، جارى الإنتهاء تماما من كافة تفاصيل هذه الأغانى، إستعدادا لطرحها.

وتتعاون حسون مع المخرجة بتول عرفة في 4 كليبات جديدة، سيتم تصويرها بالكامل في مصر، عقب الإنتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بهذه الأغانى، وفى نفس الوقت تنتهى المخرجة من معاينة أماكن تصويرها، وكافة التفاصيل الخاصة بهذه الكليبات.

كانت المطربة شذى حسون قد طرحت في يونيو الماضى، كليب"على ما أظن"، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم.

وقد طرحت شذى حسون ، أغنيتها "على ما أظن" باللهجة المصرية، لتكون هذه الأغنية هى الثانية لشذى باللهجة المصرية خلال هذا العام بعد طرحها أغنيتها الشهيرة حب عمري.

والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وتعتمد شذى حسون ، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب آخر، انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.