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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الأردن: لا أمان في إسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

كرر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تأكيده أن ما تقوم إسرائيل من الحرب على غزة يهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الصفدي أن هناك تغيرا في المواقف الدولية باتجاه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مشيرا إلى أن الأردن من جانبه يبذل جهودا مكثفة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وأي كارثة تتحملها إسرائيل.

إسرائيل والدولة الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية الأردني أن إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل الفلسطينيون على دولة لهم، مشيرا إلى أنه لو استمر الوضع على حاله بحلول شهر رمضان فسيسوء الوضع في المنطقة.

وشدد على أن هناك مطلبا بوجود دولة فلسطينية مستقلة قادرة على حفظ الأمن والسلام.

وحول هجوم إسرائيل على رفح، أكد “الرفض الكلي لأي خطة لعزل قطاع غزة، والتنسيق مع الجانب المصري الذي يشاركنا الموقف نفسه”.

إسرائيل غزة قطاع غزة وزير الخارجية الاردني شهر رمضان

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