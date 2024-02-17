وسط وحشية وعنف الشرطة.. آلاف المتظاهرين يحتجون أمام منزل نتنياهو ويهتفون بإقالته|شاهد

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس"، تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بإقالة حكومته وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

ووسط هطول الأمطار، وصل المتظاهرون الإسرائيليون في القدس المحتلة الذين يُطالبون بعودة الرهائن إلى خارج مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووثق مقطع فيديو، تعامل الشرطة الإسرائيلية الوحشي مع المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تحدث أفراد عائلات الرهائن إلى الجمهور من منصة كبيرة أقامها المنظمون، مغلقين أحد الشوارع المؤدية إلى منزل نتنياهو.

وأدان روبي تشين، والد إيتاي تشين، الذي بلغ مؤخراً العشرين من عمره خلال احتجازه في غزة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن.

وتساءل: “ما هو الحق الذي يملكه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي في عدم إرسال ممثل إلى القاهرة؟.

من جانبها، قالت هاجيت تشين، والدة إيتاي: "لن يكون هناك نصر حتى نعيد جميع الرهائن إلى الوطن، بما في ذلك جنودنا".