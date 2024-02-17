عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط وحشية وعنف الشرطة.. آلاف المتظاهرين يحتجون أمام منزل نتنياهو ويهتفون بإقالته|شاهد

متظاهرون أمام مقر
متظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "إكس"، تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة بإقالة حكومته وإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس.

ووسط هطول الأمطار، وصل المتظاهرون الإسرائيليون في القدس المحتلة الذين يُطالبون بعودة الرهائن إلى خارج مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووثق مقطع فيديو، تعامل الشرطة الإسرائيلية الوحشي مع المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تحدث أفراد عائلات الرهائن إلى الجمهور من منصة كبيرة أقامها المنظمون، مغلقين أحد الشوارع المؤدية إلى منزل نتنياهو.

وأدان روبي تشين، والد إيتاي تشين، الذي بلغ مؤخراً العشرين من عمره خلال احتجازه في غزة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن.

وتساءل: “ما هو الحق الذي يملكه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي في عدم إرسال ممثل إلى القاهرة؟.

من جانبها، قالت هاجيت تشين، والدة إيتاي: "لن يكون هناك نصر حتى نعيد جميع الرهائن إلى الوطن، بما في ذلك جنودنا".

المستوطنين تل أبيب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الجديد.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

واشنطن تلوح بالفيتو.. مجلس الأمن يُصوّت على قرار جزائري حول غزة الثلاثاء المقبل

مباحثات لرئيس مجلس النواب الأردني مع رئيس المجلس الوطني الاماراتي

لسنا منافسين.. بكين تطالب كندا بالتوقف عن تضخيم نظرية التهديد الصيني

3 إجراءات عاجلة بجميع مدارس الجمهورية لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

لماذا الحوقلة من كنوز الجنة.. وما علاقة الأهرامات بـ لا إله إلا الله؟

جمال علام: أزماتي مع حسام حسن شائعات.. والتوأم دائما على رأس المرشحين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

مكشوف البطن.. فستان كارمن بصيبص يثير الجدل بالسوشيال ميديا

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

حلاق يحرق شعر زبائنه بالنار.. ما السبب؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. حسن الرداد يفقد أمه ويتزوج من ناهد السباعى بمحارب

بسبب السيلفي ..مقطع فيديو مروع لشاب يلقى مصرعه

امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

حقيقة العثور على نسخة نادرة من القرآن في قاع البحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ