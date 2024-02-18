عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماح أبو بكر: جدتي كانت حكاءة رائعة.. وأتبع نفس أسلوبها

صدى البلد

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن جدتها كانت حكاءة رائعة، وكان لديها ملكة الحكي بشكل مختلف دون ملل.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان لها مدخل، كيف تقف، وكيف تشوق، وتجعل العين كلها دهشة عند الحكي، وهذا هو المنهج الذي أتبعه مع الأطفال".

وتابعت: "القيم موجودة، لكن طرق التقديم اختلفت، والتركيز على القيمة بشكل مباشر؛ يجعل الطفل ينفر، ويشعر الطفل وكأنك تقدم له درسًا"، مشيرة إلى أن الطفل اليوم مختلف تمامًا، ويريد ألا يتعب؛ ليصل إلى المعلومة بداية من عنوان الحكاية، لذا يجب ألا يكون مباشرًا.

وأردفت: "لازم العنوان يجعل الطفل يفكر في قصة الحكاية، وطالما فكر؛ سيبدأ في الانتباه، لكن لو الحكاية جاءت سهلة؛ سينصرف عنها تمامًا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

رد فعل مفاجئ من مرتضى منصور على تعيين التوأم لقيادة منتخب مصر

اخبار مصر| السيسي وماكرون يحذران من التصعيد في رفح.. حقيقة تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان

صاحب دار نشر شهير في قبضة ضباط قصر النيل..تفاصيل

ترشيحاتنا

«الغرفة التجارية بالقليوبية»: معارض «أهلاً رمضان» توفر أساسيات السوق.. والسكر بـ27 جنيهًا

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ أحداث عنف الطالبية

علاج رباني لمن يعاني من وسواس الموت

حسن شحاتة يكشف حقيقة اعتزاله التدريب

شهداء وجرحى بعد قصف إسرائيلي لأرض يسكنها نازحون شرق رفح

سري للغاية.. الكشف عن وثائق لأول مرة عن حرب أكتوبر|تفاصيل كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف تحت القصف.. زواج محمود وشيماء في مخيم للنازحين بقطاع غزة

مشهد يحبس الأنفاس.. بحار يوثق اللحظات الأخيرة قبل غرق السفينة

مش غالي.. أنغام تثير ضجة بفستان أنثوي| شاهد

رجل أعمال يحول طائرة بوينج 737 إلى فيلا فاخرة.. كيف ذلك؟

فيديو

مقطع فيديو لشاب يوثق أثر يدي جده على المصحف.. ما القصة؟

تشييع جثمان مريم مجدي في مسقط رأسها اليوم

محمد طعيمة: الكوميديان فى مصر مسكين .. فيديو

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ