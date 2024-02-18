سماح أبو بكر: جدتي كانت حكاءة رائعة.. وأتبع نفس أسلوبها

قالت سماح أبو بكر عزت، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، إن جدتها كانت حكاءة رائعة، وكان لديها ملكة الحكي بشكل مختلف دون ملل.

وأضافت أبو بكر خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كان لها مدخل، كيف تقف، وكيف تشوق، وتجعل العين كلها دهشة عند الحكي، وهذا هو المنهج الذي أتبعه مع الأطفال".

وتابعت: "القيم موجودة، لكن طرق التقديم اختلفت، والتركيز على القيمة بشكل مباشر؛ يجعل الطفل ينفر، ويشعر الطفل وكأنك تقدم له درسًا"، مشيرة إلى أن الطفل اليوم مختلف تمامًا، ويريد ألا يتعب؛ ليصل إلى المعلومة بداية من عنوان الحكاية، لذا يجب ألا يكون مباشرًا.

وأردفت: "لازم العنوان يجعل الطفل يفكر في قصة الحكاية، وطالما فكر؛ سيبدأ في الانتباه، لكن لو الحكاية جاءت سهلة؛ سينصرف عنها تمامًا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.