المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا: التحكيم ضيع علينا 12 نقطة

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا معتز البطاوي بشأن حكم مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

وقال معتز البطاوي عبر مداخلة تليفونية مع شوبير: التحكيم ضيع علينا أكتر من 12 نقطة الموسم ده".. المدير الرياضي لـ سيراميكا كليوباترا يفجر مفاجأة عن حكم مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

علي الجانب الآخر أشاد محمد صلاح عبدالفتاح، الخبير التحكيمي، بالمستوى الذي قدمه الحكام المصريون في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت الفترة الماضية بكوت ديفوار.

وأوضح عبد الفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن جميع الحكام المصريين قدموا مباريات مميزة للغاية في بطولة الأمم الأفريقية، منذ لقاء الافتتاح وحتى المباراة الختامية.

كما تحدث الخبير التحكيمي عن مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بالدوري المصري، مؤكدا أن المباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وأفاد محمد صلاح، بأن حكم المباراة لم يستطع السيطرة على المباراة، وكادت الأمور أن تنفلت، كما أن فريق سيراميكا كليوباترا كان يستحق ركلتي جزاء في الدقيقتين 63 و96 من المباراة.