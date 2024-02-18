أوف شولدر.. سمر يسري تثير الجدل بإطلالة أنيقة وجذابة عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الإعلامية سمر يسري، مُتابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت سمر يسري، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الغامق ذا تصميم مختلف مع بلوزة بسيطة باللون الأسود بتصميم الأوف شولدر لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سمر يسري، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها كما اختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت سمر يسري، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور سمر يسري