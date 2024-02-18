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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في مخالفات مستشفى قويسنا

صدى البلد

أمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيقٍ عاجل فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ بمستشفى "قويسنا" المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى صباح أَمس السبت الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠٢٤.

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جاء ذلك تنفيذًا لتوجيه  المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

قام  المستشار هاني معوض – مدير النيابة الإدارية بقويسنا بتشكيلِ فريق من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من:  المستشار مصطفى أمين،  محمد طلعت – رئيس النيابة، و محمد عنبر – وكيل النيابة،  سمر الشيخ – وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.

النيابة الإدارية 

و قرر  المستشار مصطفى أمين، تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص كافة أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بكافة ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.

وبالعرض على المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.

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