عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 50 عاما.. محمد قشقوش يكشف تفاصيل الإفصاح عن وثائق سرية لحرب أكتوبر

وثائق سرية لحرب أكتوبر
وثائق سرية لحرب أكتوبر

كشف اللواء محمد قشقوش، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو اللجنة الرسمية لوثائق حرب أكتوبر، تفاصيل الكشف وثائق سرية عن تفاصيل حرب أكتوبر 1973، موضحا أن هذا الإفصاح تم من خلال الجهات الرسمية المعنية.

وأكد "محمد قشقوش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر"، أن الوثائق تتنوع حسب درجة سريتها وجهة التداول، حيث إنه تم الفصح عن بعد الوثائق اليوم بعد 50 سنة من الحرب، ويوجد وثائق مكتوبة بخط اليد.

وأضاف أن القيادة السياسية سمحت بالإفصاح عن جزء من الوثائق بعد 50 سنة من حرب أكتوبر، موضحا أن خطة الدفاع الاستراتيجي تعني أن مصر تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن موعد الحرب والعتاد، والجيش المصري اعتمد على نفسه من الألف للياء وحقق النصر.

وقال إن خطة الخداع الاستراتيجي بدأت من الجندي الذي كان يصطاد السمك من القناة حتى الرئيس السادات، نوه بأن الجميع شارك في وضع خطة الخداع الاستراتيجي، معتبرًا أن موعد الحرب نفسه كان جزء من الخطة، وأول مرة يكون في حرب الساعة 2 الضهر.

قشقوش الجيش المصري النصر ثائق سرية أكتوبر 1973 حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

دعاء للمريض في ليلة النصف من شعبان.. «فيها يفرق كل أمر حكيم»

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ