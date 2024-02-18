بعد 50 عاما.. محمد قشقوش يكشف تفاصيل الإفصاح عن وثائق سرية لحرب أكتوبر

كشف اللواء محمد قشقوش، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو اللجنة الرسمية لوثائق حرب أكتوبر، تفاصيل الكشف وثائق سرية عن تفاصيل حرب أكتوبر 1973، موضحا أن هذا الإفصاح تم من خلال الجهات الرسمية المعنية.



وأكد "محمد قشقوش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر"، أن الوثائق تتنوع حسب درجة سريتها وجهة التداول، حيث إنه تم الفصح عن بعد الوثائق اليوم بعد 50 سنة من الحرب، ويوجد وثائق مكتوبة بخط اليد.



وأضاف أن القيادة السياسية سمحت بالإفصاح عن جزء من الوثائق بعد 50 سنة من حرب أكتوبر، موضحا أن خطة الدفاع الاستراتيجي تعني أن مصر تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن موعد الحرب والعتاد، والجيش المصري اعتمد على نفسه من الألف للياء وحقق النصر.



وقال إن خطة الخداع الاستراتيجي بدأت من الجندي الذي كان يصطاد السمك من القناة حتى الرئيس السادات، نوه بأن الجميع شارك في وضع خطة الخداع الاستراتيجي، معتبرًا أن موعد الحرب نفسه كان جزء من الخطة، وأول مرة يكون في حرب الساعة 2 الضهر.