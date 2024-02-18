بعد 50 عاما.. تفاصيل الكشف عن وثائق سرية خاصة بـ حرب أكتوبر

قال اللواء الدكتور محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، تعليقا على كشف وثائق من قبل وزارة الدفاع عن حرب أكتوبر، إن الإفصاح عن الوثائق تم من خلال الجهات الرسمية وهيئة البحوث العسكرية ومجموعة من الزملاء الذين خاضوا الحرب .

وأوضح محمد قشقوش ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوثائق تتعدد نوعيتها ودرجة سريتها، ومستوى تداولها .

وتابع، أنه يشعر بالفخر حيال هذه الوثائق حتى وان كانت مكتوبة بتلقائية وبخط اليد، نتيجة أحداث الحرب، موضحا أن القيادة السياسية رأت أنه يكفي 50 عاما على إخفاء هذه الوثائق.