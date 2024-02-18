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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 50 عاما.. تفاصيل الكشف عن وثائق سرية خاصة بـ حرب أكتوبر

وثائق سرية عن حرب
وثائق سرية عن حرب اكتوبر

قال اللواء الدكتور محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، تعليقا على كشف وثائق من قبل وزارة الدفاع عن حرب أكتوبر، إن الإفصاح عن الوثائق تم من خلال الجهات الرسمية وهيئة البحوث العسكرية ومجموعة من الزملاء الذين خاضوا الحرب .

وأوضح محمد قشقوش ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوثائق تتعدد نوعيتها ودرجة سريتها، ومستوى تداولها .

وتابع، أنه يشعر بالفخر حيال هذه الوثائق حتى وان كانت مكتوبة بتلقائية وبخط اليد، نتيجة أحداث الحرب، موضحا أن القيادة السياسية رأت أنه يكفي 50 عاما على إخفاء هذه الوثائق.

أكاديمية ناصر العسكرية اللواء محمد قشقوش هيئة البحوث العسكرية فضائية إم بي سي مصر مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

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