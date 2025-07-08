ادراج قرية الجعافرة ضمن المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"

قدم أهالى قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدراج قراهم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بما سيساهم فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم .

مشيدين بالإستجابة السريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتلبية مطلبهم بشأن الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ عام 2008 .

وقام المحافظ بإعادة قبلة الحياة له من جديد عقب تدخله لدى الوزارات والجهات المختصة، وهو ما سيساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل أكثر من 18 ألف مواطن من أهالى القرية ، جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة معدلات الإنجاز بمحطات رفع الرتاج والفلاليح التابعين لمشروع صرف صحى قرى الطويسة والجعافرة بمركز دراو ، والمدرج ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 80 مليون جنيه ، وبأطوال شبكات وخطوط إنحدار 28 كم .

قبلة الحياة

وذلك برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة ، والمهندس منصور شحاته مدير فرع جنوب الوادى للمقاولون العرب ، وسيد سعدى رئيس المدينة ، فضلاً عن مسئولى الشركة المنفذة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على مسئولى الشركة المنفذة والإلتزام بالتوقيتات المحددة لنهو محطة قرية الرتاج والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95 % لتدخل الخدمة فى 30 يوليو الجارى ، على أن يتم التشغيل التجريبى للمحطة فى 15 يوليو للتأكد من إنتظام المهمات ومنظومة التشغيل .

وكلف المحافظ بأن يتم بالتوازى إنهاء خطوط الطرد لمحطة رفع قرية الفلاليح والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 95 % ، ليتم نهوها ودخولها الخدمة فى 30 أغسطس المقبل ، على أن يتم مراعاة الحفاظ على سلامة المنازل الواقعة فى مسار خط الإنحدار ، وفى نفس السياق يتم تجهيز الموقع الخاص بإقامة محطة رفع الحديدون ، ليتم بدء العمل فيها بما يساهم بذلك فى نهو هذا المشروع الحيوى والهام بشكل كامل لما ستحققه من عوائد إيجابية عديدة لخدمة أهالى قروى الجعافرة .