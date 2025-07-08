مواصلة غلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية سلسلة الجهود الهادفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بهدف الوصول للمواجهة الحازمة للأوكار غير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات أفريقية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بمواصلة الحملات المكبرة التى إستهدفت غلق وتشميع 70 محل ومقهى وكافيه مخالف وغير ملتزم بنطاق قروى وادى خريت مع تحرير المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بغلق وتشميع 12 محل ومقهى بعدد من الشوارع والأسواق بنطاق أحياء المدينة لإدارة بعضها بدون ترخيص ، ولقيام البعض الآخر بمخالفة قرار الغلق طبقاً للتوقيتات المحددة لترشيد الكهرباء .

غلق وتشميع

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بغلق وتشميع 2 محل مخالف بمنطقة السوق ، والشوارع الجانبية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائى عن 8 محال مخالفة لعدم إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء ، وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 6 محلات وكافيهات بوسط المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد المحافظ على إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه ، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .