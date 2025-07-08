برلماني: وزير الاتصالات أكد أنه لا يعلم السبب الحقيقي للحريق

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرية الذكية أمنة بنسبة 100%، متابعا أن عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أنه لا يعلم السبب الحقيقي لحريق سنترال رمسيس حتى الآن.

رجال الحماية المدنية مازالوا في موقع الحريق من أجل تبريد سنترال رمسيس

وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الحماية المدنية مازالوا في موقع الحريق من أجل تبريد سنترال رمسيس.

وتابع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن د. عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أن سنترال رمسيس لن يقدم خدمات للمواطنين حاليا، مستدركا أن د. عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أن أجهزة سنترال رمسيس سيتم النظر في حالتها من جديد.

