3 فنانين عالميين يتهمون مها الصغير بسرقة لوحاتهم .. فيديو جراف

واجهت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير اتهامات من ثلاثة فنانين عالميين بسرقة أعمالهم الفنية ونسبها إلى نفسها خلال ظهورها في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي.

وأعرب كل من الفنان الفرنسي “سيتي”، والفنانة الدنماركية “ليزا لاش نيلسون”، والفنانة الفنلندية الألمانية “كارولين” عن صدمتهم من عرض لوحاتهم على أنها من إبداع مها، مؤكدين أن الأعمال تعود لهم منذ سنوات ومعروضة بتوقيعاتهم.

ورغم اعتذار الإعلامية منى الشاذلي للفنانة ليزا، فإن مها الصغير لم تُصدر حتى الآن أي رد رسمي.

وطالب الفنانون الثلاثة باحترام حقوق الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.