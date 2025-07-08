جلسة عاصفة| اتصالات النواب يكشف ما دار مع وزير الاتصالات في البرلمان

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات حضر للمجلس وكانت هناك جلسة من الثالثة حتى الثامنة مساءا للرد على بيانات عاجلة للنواب، مضيفا أن وزير الاتصالات شرح للنواب أسباب العطل الذي ضرب الانترنت والاتصالات.



وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أن سنترال رمسيس حدث به حريق في الغرفة الرئيسية به أجهزة خاصة مرتبطة بالشبكات، متابعا أن وزير الاتصالات أكد أن سنترال رمسيس حدث به حريق في كابلات فايبر رئيسية مرتبطة بالمحافظ الالكترونية وشبكات المحمول.

وتابع أن عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أن سنترال رمسيس حدث به حريق وتوقفت الخدمات مؤقتة وتم النقل للاحتياطي والبدائل، مستدركا أن وزير الاتصالات أكد أنه تم التحويل على 4 سنترالات بعد حدوث حريق سنترال رمسيس والخدمة عادت بعد توقفها.

