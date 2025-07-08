استبعاد التخريب| اتصالات البرلمان: البنية التحتية الرقمية أنقذت البلد من كارثة كبيرة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان البنية التحتية الرقمية أنقذت البلد من كارثة كبيرة محققة بعد حريق سنترال رمسيس.

عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أنه بعد التحقيقات سيتم

وأضاف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أنه بعد التحقيقات سيتم، متابعا أن رصد الأخطاء في حريق سنترال رمسيس وسيتم إخطار البرلمان.

وتابع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أكد أنه يستبعد التخريب المتعمد في حريق سنترال رمسيس، مشيرا إلى ان وزارة الاتصالات تعمل على تركيب عدد من الكباين لإعادة تشغيل الخدمة في المنطقة المحيطة بـ رمسيس.

