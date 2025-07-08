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الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟

الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| ايه الحكاية؟
الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| ايه الحكاية؟
ولاء خنيزي

تقدّم مسؤولو نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد كل من اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" والنادي الأهلي، متهمين الأخير بتكرار الدخول في مفاوضات مع لاعبين يرتبطون بعقود سارية مع الزمالك، في سلوك قالوا إنه تكرر سابقًا مع محمود عبد المنعم "كهربا"، ومعتز إينو، وأحمد الشناوي، مطالبين بتوقيع عقوبات رادعة على الأهلي لوقف هذه الممارسات.

غياب الزمالك عن جلسة الاستماع في اتحاد الكرة

رغم تحديد إدارة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة موعدًا لجلسة استماع يوم الأحد لمناقشة الشكوى، فإن ممثلي الزمالك تغيبوا عن الحضور، وكانت الشكوى قد أحيلت إلى شؤون اللاعبين بعد أن قضت لجنة الانضباط بعدم اختصاصها بالنظر فيها.

لا وجود للغياب

وفي أول رد رسمي من نادي الزمالك على الواقعة، كشف مصدر بالقلعة البيضاء في تصريحات صحفية أن غياب النادي عن جلسة الاستماع في شكوى أحمد سيد زيزو يعود لعدم تلقي أي إخطار رسمي أو غير رسمي بموعدها. وأضاف أن محامي النادي تواصل الأسبوع الماضي مع اللجنة، وأُبلغ بعدم تحديد موعد للجلسة حتى ذلك الحين.

الزمالك يطالب عبد المجيد بحسم موقفه من التجديد أو الرحيل

في سياق آخر، طالب مسؤولو نادي الزمالك مدافع الفريق حسام عبد المجيد بتحديد موقفه النهائي من تمديد عقده مع الفريق أو اتخاذ قرار بالرحيل، خاصة في ظل رغبة النادي في غلق هذا الملف والالتفات لبقية القضايا الإدارية داخل القلعة البيضاء.

عروض اخرى لحسام عبد المجيد 

وأكدت مصادر داخل النادي أن عبد المجيد تلقى عروضًا من أندية في روسيا وبلجيكا والمكسيك، مع اعتبار العرض الروسي هو الأقوى حتى الآن، وأوضح اللاعب بدوره رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، ما دفع إدارة الزمالك لمطالبته بحسم موقفه سريعًا، حتى يتم التعاقد مع بديل مناسب في مركز قلب الدفاع حال رحيله.

الزمالك لا يمانع رحيل عبد المجيد بشروط

رغم أهمية اللاعب في التشكيلة البيضاء، إلا أن إدارة النادي لا تمانع رحيله شريطة تلقي عرض رسمي يحقق الفائدة للطرفين، سواء للنادي من الناحية المادية أو للاعب من حيث تطوير مسيرته الكروية.

الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين 

وعلى الجانب الآخر استقر مسؤولو نادي الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين المالية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، ولتجنّب حدوث أية أزمات مالية قد تؤثر على استقرار الفريق.

توفير أجواء إيجابية 

يأتي قرار القلعة البيضاء ضمن جهود إدارة النادي لفرض حالة من الانضباط والاستقرار داخل صفوف الفريق، في ظل حرصها على توفير أجواء إيجابية تساعد على تحقيق بداية قوية في الموسم المقبل.

المدير الرياضي يطالب بصرف المستحقات في موعدها

من جانبه طالب المدير الرياضي لنادي الزمالك إدارة النادي بضرورة الالتزام بصرف مستحقات اللاعبين في مواعيدها، تفاديًا لأي مشكلات قد تؤثر على تركيز اللاعبين أو تعيق الاستعدادات الجادة للموسم الجديد.

الزمالك يبدأ فترة الإعداد بقيادة يانيك فيريرا

وكان الزمالك قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأحد الماضي، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك على ملعب الكلية الحربية، في إطار خطة الإعداد البدني والفني للموسم المرتقب.

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