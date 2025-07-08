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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تخدم 50 ألف نسمة.. محافظ أسوان يتابع مشروع الصرف الصحى بقرى بنبان والرقبة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية لمتابعة مشروعات قطاع الصرف الصحى بقروى الجعافرة للوقوف على الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو ، والمدرج ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة 2 " .

حيث أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للمسئولين بأهمية التواصل مع الأهالى لتحفيزهم على المشاركة المجتمعية الإيجابية والفعالة لإزالة التعديات الواقعة بمسار خطوط الإنحدار لسرعة الإنتهاء من محطات الرفع ، والإستفادة لنحو 50 ألف نسمة من هذا المشروع داخل قرى بنبان قبلى وبحرى والرقبة الشرقية والغربية .

وكلف المحافظ بأنه فور تذليل العقبات ونهو المشاكل والتحديات الحالية يتم إستكمال كافة الأعمال الجارية والمتبقية ، وتحديد مواعيد الإنتهاء من المشروع بالكامل وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد له ، وخاصة أن هذا المشروع الحيوى يضم شبكات وخطوط طرد بإجمالى 76 كم بأقطار مختلفة.

حياة كريمة

جاء ذلك أثناء اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس منصور شحاته مدير فرع جنوب الوادى للمقاولون العرب ، وسيد سعدى رئيس المدينة .

قدم أهالى قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدراج قراهم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بما سيساهم فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم .

مشيدين بالإستجابة السريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتلبية مطلبهم بشأن الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ عام 2008 .

وقام المحافظ بإعادة قبلة الحياة له من جديد عقب تدخله لدى الوزارات والجهات المختصة، وهو ما سيساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل أكثر من 18 ألف مواطن من أهالى القرية ، جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة معدلات الإنجاز بمحطات رفع الرتاج والفلاليح التابعين لمشروع صرف صحى قرى الطويسة والجعافرة بمركز دراو ، والمدرج ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 80 مليون جنيه ، وبأطوال شبكات وخطوط إنحدار 28 كم .

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