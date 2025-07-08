أبوالعينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: الرئيس السيسي قاد مصر في لحظات صعبة

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه قاد مصر في لحظات صعبة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مشيرًا إلى أننا نعيش في أصعب لحظات مصر.

وأوضح أن البرلمان شارك في الرؤية التوسعية والتنموية خلف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي لمواجهة تلك اللحظات الصعبة.

وقال إن “التاريخ سيسجل بأحرف من نور لهذه الكوكبة المتميزة من النواب رصيدا ضخما من الإنجازات التاريخية على كافة الأصعد التشريعية والرقابية والدبوماسية”.

وأضاف: "أوفيتم بالعهد والقسم وأديتم دوركم الدستوري، أسهمت فيما نعيشه اليوم من تنمية شاملة وقدمت نموذجا للممارسة البرلمانية المسؤولة التي تنحاز لمصلحة الوطن والمواطن والشعب الذي حملنا أمانته".

وقال وكيل مجلس النواب إنه فخر للبرلمان أنه كان ظهيرا للوطن في كل التحديات، حيث وقف النواب أغلبية ومعارضة صفا واحدا كالبنيان المرصوص خلف الرئيس فكان موقفه حاسما في القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى.

وشدد على أنه لا تنازل عن سيناء ولا تهجير للفلسطينيين ولاتصفية للقضية الفلطسينية.

ووجه رسالته للنواب: "لا تستهينوا بما أنجزتم لبناء مصر الحديثة، فكل ما نشهده اليوم هو نتاج قيمة مضافة للتشريعات والمقترحات التي قدمتومها، فكنتم خلف القائد والزعيم الرئيس السيسي في كل مراحل التنمية وأديتم في كل المحافل وموقفكم واضح ودعمتم جهود القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن أمن الوطن وتصديتم لنصوص قانونية تجاوزها الزمن ولقضايا شائكة بتشريعات تلبي طلبات العصر وطموحات المستقبل".

وأكد أبو العينين أن البرلمان تحول لساحة للحوار المجتمعي.

وتابع: "على المستوى الدبلوماسي تمثيلكم كان مشرفا أمام العالم ووقفتم أمام كل التحديات التي واجهت مصر، وكل المواقف المعادية لدولتنا والتي تردد معلومات مغطوطة".

وأشار إلى إنجازات مصر وبرلمانها دوليا حيث فاز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام 2024 من برلمان البحر المتوسط كما تم اختيار مجلس النواب المصري رئيسا للبرلمان الأورومتوسطي تقديرا له ولقيمته في المنطقة.

ووجه الشكر لقائد المسيرة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا الرجل الذي تعلمنا منه الوقار والحكمة والحيادية على المنصة وكيف يقابل الوفود العالمية الكبرى.. كل التقدير والاحترام لهذا الراجل الذي أضاف الكثير".

كما تقدم بالشكر والتقدير للحكومة ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنها عملت عملا دؤوبا والتحديات كانت كبيرة والطموحات كبيرة، مختصا بالتحية المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشارأحمد سعد وكيل المجلس على ما أبلاه من جهد عظيم.

ووجه التحية للمعارضة، قائلا: "تحية للمعارضة الوطنية التي أبلت بلاء حسنا بوطنية خالصة".

كما وجه التحية للأحزاب والأغلبية: "تحية للأغلبية وحزب مستقبل وطن وكل الأحزاب التي حققت نجاحا في الشوارع والدوائر وتحت القبة".

كما ثمن أداء المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

وأردف: "تحية لكل من مثل مصر خارجيا وكيف بنى صورة مصر الحقيقية في البرلمانات الدولية ومنها برلمان حوض البحر المتوسط".

ووجه التحية للقوات المسلحة الساهرة على أمن واستقرار مصر، متابعًا: "كما أوجه التحية للرئيس السيسي الذي عمل على تقوية القوات المسلحة ميزان القوى في المنطقة".

كما وجه التحية لرجال الشرطة البواسل ولرجال الأمن ورجال الإعلام والصحافة.