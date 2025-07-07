النائب محمد أبو العينين يدعم تعديلات قانون الرياضة ويطالب بحوافز لاكتشاف المواهب

أبو العينين: تعديلات قانون الرياضة تعالج إشكاليات كثيرة منها مركز التحكيم والتسوية

أبو العينين: أطالب بمنظومة جديدة لاكتشاف المواهب الرياضية وتسويقهم

أبو العينين: أطالب أهمية التركيز على الرياضة في المدارس والجامعات

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن ملف الرياضة يعاني من إشكاليات عديدة لغياب مركز التحكيم والتسوية، مشيدًا بما تعرض له مشروع تعديل قانون لوضع الحلول اللازمة لتلك الإشكالية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب بالمجلس عن تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.

وأكد أبو العينين، أن مشروع تعديل قانون الرياضة يتعرض كذلك لميثاق الشرف الإعلامي، وكذلك ما يتعلق بالتسويات والاستثمار الرياضي.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية التركيز على الاهتمام بالمواهب في المحافظات المختلفة، قائلا: كان نفسي يكون لدينا منظومة جديدة في التواصل مع الشباب، وتوفير بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية وتسويقهم.

وطالب أبو العينين، بضرورة العمل على تشجيع الاستثمار الرياضي، مشددا على أهمية التركيز على الرياضة في المدارس والجامعات.

وتقدم وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للأسرة الرياضية في مصر بشأن تعديل القانون، مطالبا بتسويقه أمام الرأي العام.