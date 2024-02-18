تيجو 3 موديل 2023 "كسرزيرو" بأفضل سعر في مصر

تحظى السيارة شيري تيجو 3، على شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تعد من ارخص السيارات الرياضية عن عائلة الـ SUV، المقدمة من العلامة التجارية الصينية محليًا، مقارنة بباقي اصدارات تيجو مثل النسخة 7 و 8 والاعلى تجهيزًا برو.

تضم السيارة تيجو 3 عدد كبير من التجهيزات، حيث تقدم عبر فئة واحدة "كاملة" التقنيات، ومنها فتحة سقف كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، قفل مركزي، مرايات كهربائية جانبية.

تيجو 3 موديل 2023

ظهرت السيارة تيجو 3 موديل 2023 للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو" بعد قطعها لمسافة إجمالية بلغت 3000 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا بشكل كامل، بالاضافة إلى اجراء الصيانة الدورية من خلال الوكيل.

تيجو 3 موديل 2023

تأتي السيارة تيجو 3 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمقاعد من الجلد وتتضمن الارضية ايضا، بالاضافة إلى وجود كاميرا خلفية، حساسات رن لسهولة عملية الاصطاف، جنوط رياضية، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، ايموبليزر.

تيجو 3 موديل 2023

وتحتوي السيارة تيجو 3 موديل 2023 على وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

تيجو 3 موديل 2023

سعر تيجو 3 موديل 2023 "كسرزيرو"

تباع السيارة تيجو 3 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة كسر الزيرو وبسعر يبلغ 890 ألف جنيه.