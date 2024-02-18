سمير مرقص: المجتمع المصري شهد تحولات طبقية اجتماعية.. والأجيال الجديدة مختلفة

قال الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، إن الأجيال الجديدة في مصر مختلفة جذريًا ليس فقط عن أجيالنا لكن عن الأجيال القريبة منها.

وأضاف مرقص خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هناك أيضًا تحولات طبقية اجتماعية حدثت في المجتمع المصري، والجوانب النفسية للشخصية المصرية بشكل عام أيضًا".

جائحة كورونا

وأوضح أنه على مدار عام تقريبًا خلال جائحة كورونا كانت لديه الفرصة لرؤية العالم وهو في المنزل، خصوصًا أن التقنيات الحديثة تساعد على ذلك.

وتابع: "نعاني من عدم مواكبة كل تلك الأشياء في مصر، ربما تجد دراسات خارج مصر عما يحدث في مصر أكثر حداثة ومواكبة لما يحدث".