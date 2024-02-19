عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حماس بشأن تقارير تفيد باستشهاد 6000 من مقاتليها

حماس تكشف حقيقة مقتل
حماس تكشف حقيقة مقتل 6000 من مقاتليها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لما أوردته وكالة رويترز منسوبا لقيادي في حماس عن أعداد من استشهدوا من كتائب القسام خلال القتال ضد جيش الاحتلال المستمر منذ 4 أشهر؛ حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن مسؤولا من حماس مقيم في قطر قد أخبرها أن الحركة قدرت أنها فقدت 6000 مقاتل خلال الصراع المستمر منذ أربعة أشهر، وأن حوالي نصف العدد 12000 الذي تقول إسرائيل إنها قتلتهم.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه يمكن لحماس أن تستمر في القتال وهي مستعدة لحرب طويلة في رفح وغزة.

وأشار إلى أن "خيارات نتنياهو صعبة وخياراتنا صعبة أيضا.. يمكنه احتلال غزة ولكن حماس لا تزال تقف وتقاتل". مضيفا أنه "لم يحقق أهدافه لقتل قيادة حماس أو إبادة حماس".

وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قتل أكثر من  29 ألف فلسطينيا في الحرب.

بينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل فقط ما يقرب من 12000 ناشط في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 من مقاتلي حماس داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 235 جنديا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة.

الهجوم البري إسرائيل الصحة في غزة جيش الاحتلال حركة حماس عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق فلسطين كتائب القسام مقاتلي حماس وزارة الصحة في غزة حماس المكتب السياسي لحركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على 65 مليون ملف عن خطط حماس|صور

بكري يكشف كيف استطاعت المقاومة اختراق الجدار العازل بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية؟

لماذا حذرنا النبي من تفسير الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟ يجب عليك تنفيذ أمرين

مطاردة القادة مستمرة.. الاحتلال يزعم السيطرة على مركز لقيادة حماس في غزة

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان.. اعرف فضلها وأحب الأعمال فيها

حقيقة رفض انتقال نجم زد علي لطفي لـ الأهلي

إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط.. فيديو

أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح

إسرائيل تتهم حزب الله بقصف موقع قرب أربيل الشمالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ