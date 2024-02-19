أول تعليق من حماس بشأن تقارير تفيد باستشهاد 6000 من مقاتليها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لما أوردته وكالة رويترز منسوبا لقيادي في حماس عن أعداد من استشهدوا من كتائب القسام خلال القتال ضد جيش الاحتلال المستمر منذ 4 أشهر؛ حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن مسؤولا من حماس مقيم في قطر قد أخبرها أن الحركة قدرت أنها فقدت 6000 مقاتل خلال الصراع المستمر منذ أربعة أشهر، وأن حوالي نصف العدد 12000 الذي تقول إسرائيل إنها قتلتهم.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه يمكن لحماس أن تستمر في القتال وهي مستعدة لحرب طويلة في رفح وغزة.

وأشار إلى أن "خيارات نتنياهو صعبة وخياراتنا صعبة أيضا.. يمكنه احتلال غزة ولكن حماس لا تزال تقف وتقاتل". مضيفا أنه "لم يحقق أهدافه لقتل قيادة حماس أو إبادة حماس".

وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، قتل أكثر من 29 ألف فلسطينيا في الحرب.

بينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل فقط ما يقرب من 12000 ناشط في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 من مقاتلي حماس داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 235 جنديا إسرائيليا قتلوا في الهجوم البري على غزة.