حياة كريمة.. الكشف على 1622 حالة خلال قافلة طبية بقرية المطاهرة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، للوصول بالخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه فال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ان المديرية نفذت قافلة طبية علاجية بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبوقرقاص خلال يومي 14 و15 من فبراير الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات ، منها الكشف على 202 حالة جراحة و383 حالة أطفال و270 باطنة و89 نساء، و103 أسنان، و157 جلدية، و143 أنف وأذن، و27 تنظيم أسرة، ورمد 149، و99 مسالك، إلى جانب إجراء 246 تحليلا متنوعا و17 حالة موجات صوتية و 8 حالات أشعة عادية، و106 كشف مبكر للضغط والسكر، 12 حالة خلع أسنان ، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ،بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ125 مترددا.