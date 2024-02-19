تموين المنيا.. ضبط 133 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 133 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين فى حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح تقرير مديرية التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط 112 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبر غير مطابق للمولصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- توقف بدون عذر)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية- تجار تموينيين) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.