البنك الأهلي يتعادل وديًا أمام إنبي 2-2

تعادل فريق البنك الأهلي لكرة القدم، أمام نظيره إنبي إيجابيًا بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الاثنين، على ملعب استاد بتروسبورت.

وحرص طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على الدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة أمس أمام نادي زد بالدورى وذلك للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين استعدادًا للدفع بهم في المواجهات المقبلة.



ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل، وإنبي لمواجهة مضيفه فريق "زد اف سي"، يوم الاثنين المقبل، وذلك لحساب الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.