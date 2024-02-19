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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الفريق القانوني لفلسطين: عرضنا أمام "العدل الدولية" صورا لتاريخ انتهاكات الاحتلال

العدل الدولية
العدل الدولية

قالت الدكتورة نميرة نجم عضو الفريق القانوني لفلسطين، إنّ الفريق ركز أمام محكمة العدل الدولية اليوم على كل الأبعاد القانونية الخاصة بعدم مشروعية الاحتلال، موضحةً: "في هذه الظروف التي نرى فيها الضحايا الفلسطينيين يقعون يوميا، كان مهما أن نقدم مذكرة متكاملة الأركان تشمل حق تقرير المصير ومعاناة الشعب الفلسطيني".

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أضافت "نجم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية فيروز مكي: "ما نطلبه من محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف هو الإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي الذي طال وجود في الأراضي المحتلة".

تابعت: "عرضنا ما يتعرض له الفلسطينيون بما في ذلك الخرائط والمراحل المختلفة لتطور القضية الفلسطينية منذ نهاية الانتداب البريطاني إلى اليوم، حيث تدهورت حقوق الفلسطينيين وجرى إنكار حق تقرير المصير، حيث نأمل في الخروج برأس استشاري قوي يدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحرك لإنهاء الاحتلال، وعرضنا صورا كاملة منذ نكبة 1948 إلى الحرب على غزة لنوضح الوضع المأساوي على الأرض وما يقوم به جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين". 
 

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