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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على الجزائر.. الولايات المتحدة تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أعلنت أنها قدمت قرارا لـ مجلس الأمن الدولي يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن مشرور القرار ينص على أنه "في ظل الظروف الحالية فإن الهجوم البري الكبير على رفح سؤدي إلى زيادة الضرر بالمدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم، وربما حتى للدول المجاورة". 

وأضاف مشرور القرار: "مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين، لذلك لا ينبغي أن يستمر مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

وقد صاغت الولايات المتحدة هذا الاقتراح ردا على اقتراح جزائري، طالب الأسبوع الماضي من مجلس الأمن بالتصويت على قرار لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ودعت الجزائر، وهي العضو العربي في مجلس الأمن، الدول الأعضاء بالمجلس إلى التصويت يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المماطلة المستمرة من قبل بعض الأعضاء الدائمين بحجة لغة القرار والتفاوض عليها أجله كثيرا.

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