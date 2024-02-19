وزير العدل الفلسطيني: الموقف المصري واضح في دعم القضية الفلسطينية

أكد محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن المرافعة القانونية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، استندت على القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، خاصة بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الشلالدة، خلال تصريحات لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك مرافعة قادمة لجمهورية مصر العربية، للتنديد بالجرائم الإسرائيلية، وسط مطالبة المجتمع الدولي بمساندة القضية الفلسطينية.

الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال

وتابع وزير العدل الفلسطيني، أن الموقف المصري واضح في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية عادلة، خاصة بعد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.