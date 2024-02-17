وزير العدل الفلسطيني : نقدر دفاع جيش مصر عن قضيتنا منذ 1948

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية تهديد للأمن القومي العربي والأمن العالمي.



وتابع الشلالدة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الجيش المصري يدافع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 ونقدر ونثمن الموقف المصري الثابت الرافض للتهجير والداعم الإنساني بالمساعدات.

إطلاق النار



وأوضح أننا نأمل من خلال الوسطاء أن نصل إلى حل فوري لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل التصعيد الغاشم الذي ينتهجه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.



وواصل :" نقدر موقف مصر واتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني موضحا أن مصر لم ولن تقبل التهجير لذلك نشكر الدولة المصرية قيادة وشعبا لوقوفهم بجانبنا".



وطالب من اسرائيل احترام مبادئ القانون الدولي، مطالبا بتحميلها المسؤولية الجنائية والقانونية وما تسببت فيه من خراب ودمار وأعمال قتل متواصلة.