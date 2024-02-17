قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية تهديد للأمن القومي العربي والأمن العالمي.
وتابع الشلالدة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الجيش المصري يدافع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 ونقدر ونثمن الموقف المصري الثابت الرافض للتهجير والداعم الإنساني بالمساعدات.
وزير العدل الفلسطيني : نقدر دفاع جيش مصر عن قضيتنا منذ 1948
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية تهديد للأمن القومي العربي والأمن العالمي.