قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد محطة المعالجة الجنوبية لمياه المدينة

رئيس جهاز حدائق أكتوبر
رئيس جهاز حدائق أكتوبر
آية الجارحي

تفقد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، محطة المعالجة الجنوبية للمياه بالمدينة،والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا. 

حيث تابع رئيس الجهاز مختلف جوانب التشغيل والصيانة ونظم مراقبة الجودة، بما يضمن استقرار العمل واستدامة الخدمة والتوزيع المتوازن للمياه المعالجة 

مشروع مستقبل مصر الزراعي

ويتم توزيع المياه الناتجة من المحطة بدقة وفق خطة محددة، حيث يتم توجيه 70 ألف متر مكعب يوميًا لمشروع مستقبل مصر الزراعي، و30 ألف متر مكعب لري المسطحات الخضراء والزراعات داخل المدينة، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية و توفير المياه المعالجة للري بدلاً من مياه الشرب.

و يتم المراجعة الشاملة لوحدات المعالجة وأحواض التهوية، وفحص غرف الكلور والخطوط الناقلة، مع التأكد من استقرار التشغيل خلال فترات الذروة وجاهزية وحدات الطوارئ لأي ظروف طارئة.

كما تفقد مهندس ياسر منظومة المراقبة والتحكم الآلية (SCADA) من خلال فحص البيانات اللحظية لمعدلات الضخ ومقارنتها مع السجلات اليومية، وكشف أي انحرافات في الأداء، مع مراقبة دقيقة لاستهلاك الكيماويات والطاقة 

الجدير بالذكر انه تم فحص العينات النهائية داخل معمل المحطة للتحقق من نسب العكارة والأكسجين والتأكد من مطابقة المياه الكاملة للاشتراطات الفنية المعتمدة، وضمان ثبات جودة المياه المخصصة للاستخدام الزراعي وري المسطحات.

و أولى رئيس الجهاز اهتمامًا خاصًا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وأكد على التزام كامل العاملين بوسائل الوقاية الشخصية، ومراجعة مسارات الطوارئ ونقاط التجمع، وضبط عمليات تخزين الكيماويات وتشغيل غرف الكلور و اي تشوينات وفقًا للمعايير الآمنة، مع ضمان التهوية الجيدة في جميع غرف التشغيل.

وأصدر المهندس ياسر عبد الحليم مجموعة من التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز الأداء، تشمل استمرار المتابعة اليومية الدقيقة للمحطة ، ورفع كفاءة نظام التشغيل والصيانة لضمان ثبات كميات المياه الموجهة للمشروعات، وتقليل الفاقد من خلال تحسين إجراءات التشغيل، وتعزيز إجراءات السلامة في جميع مواقع العمل.
 

مدينة حدائق أكتوبر محطة المياه مستقبل مصر الزراعي جودة المياه معايير السلامة تشغيل غرف الكلور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نادية مصطفى

شكوك بوجود فساد .. نادية مصطفى تكشف تفاصيل أزمة ملف الإسكان بالموسيقيين

عبد الرحمن رشدى

عبد الرحمن رشدى يطرح أحدث أغنياته "فى الليل"

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد