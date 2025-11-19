رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد محطة المعالجة الجنوبية لمياه المدينة

تفقد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، محطة المعالجة الجنوبية للمياه بالمدينة،والتي تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميًا.

حيث تابع رئيس الجهاز مختلف جوانب التشغيل والصيانة ونظم مراقبة الجودة، بما يضمن استقرار العمل واستدامة الخدمة والتوزيع المتوازن للمياه المعالجة

مشروع مستقبل مصر الزراعي

ويتم توزيع المياه الناتجة من المحطة بدقة وفق خطة محددة، حيث يتم توجيه 70 ألف متر مكعب يوميًا لمشروع مستقبل مصر الزراعي، و30 ألف متر مكعب لري المسطحات الخضراء والزراعات داخل المدينة، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية و توفير المياه المعالجة للري بدلاً من مياه الشرب.

و يتم المراجعة الشاملة لوحدات المعالجة وأحواض التهوية، وفحص غرف الكلور والخطوط الناقلة، مع التأكد من استقرار التشغيل خلال فترات الذروة وجاهزية وحدات الطوارئ لأي ظروف طارئة.

كما تفقد مهندس ياسر منظومة المراقبة والتحكم الآلية (SCADA) من خلال فحص البيانات اللحظية لمعدلات الضخ ومقارنتها مع السجلات اليومية، وكشف أي انحرافات في الأداء، مع مراقبة دقيقة لاستهلاك الكيماويات والطاقة

الجدير بالذكر انه تم فحص العينات النهائية داخل معمل المحطة للتحقق من نسب العكارة والأكسجين والتأكد من مطابقة المياه الكاملة للاشتراطات الفنية المعتمدة، وضمان ثبات جودة المياه المخصصة للاستخدام الزراعي وري المسطحات.

و أولى رئيس الجهاز اهتمامًا خاصًا بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وأكد على التزام كامل العاملين بوسائل الوقاية الشخصية، ومراجعة مسارات الطوارئ ونقاط التجمع، وضبط عمليات تخزين الكيماويات وتشغيل غرف الكلور و اي تشوينات وفقًا للمعايير الآمنة، مع ضمان التهوية الجيدة في جميع غرف التشغيل.

وأصدر المهندس ياسر عبد الحليم مجموعة من التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز الأداء، تشمل استمرار المتابعة اليومية الدقيقة للمحطة ، ورفع كفاءة نظام التشغيل والصيانة لضمان ثبات كميات المياه الموجهة للمشروعات، وتقليل الفاقد من خلال تحسين إجراءات التشغيل، وتعزيز إجراءات السلامة في جميع مواقع العمل.

