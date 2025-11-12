قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بالصور.. ياسر عبد الحليم يتفقد مشروعات مدينة حدائق أكتوبر

جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
آية الجارحي

قام المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز حدائق أكتوبر، في اليوم الثاني لتوليه شؤون جهاز المدينة، بجولة تفقدية لمتابعة سير مختلف الأعمال بالمدينة، والتأكد من مدى التزام الشركات المنفذة بجودة الأعمال التي تجري بالمشروعات، رافقه خلال الجولة نواب ومعاوني الجهاز ومسؤولي الإدارات المختصة.

 تفقد رئيس الجهاز طريق بتروجت، ومنطقة النرجس2 (309 عمارة سابقًا)، والطريق الرابط بين منطقتي الكوثر ( ٦٠٧ عمارة سابقًا) و النرجس 1 (٦٤٥ عمارة سابقًا)، متابعًا جولته بالمرور على الطريق الدائري ابني بيتك ٧، والإسكان المتوسط، والداون تاون، ومدخل حورس، ومدخل النايل سات، ومدخل سوق الجملة ،و R4، والطريق الرابط بين R4 و R3، الذي يربط طريق الفيوم بطريق زويل، ومدخل R3، وخط الضغط من مدخل الفردوس الخلفي على طريق زويل. 

وشدد رئيس الجهاز خلال جولته على ضرورة رفع المخلفات، و رد الشئ لأصله، و العناية بالزراعة و كثافتها، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة لسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

 مشروع تطوير طريق مدخل حورس

كما تابع المهندس ياسر عبد الحليم مشروع تطوير طريق مدخل حورس، وهو الامتداد من طريق الواحات حتى الطريق الدائري لمشروع "ابني بيتك 7"، ومن المقرر الإنتهاء منه في 30 مارس 2026، ويخدم مناطق:

سكن مصر (الداون تاون)

مجمع النيابات والمحاكم

أراضي قرعة مميزة

إسكان اجتماعي

كمبوند حورس

إسكان متوسط

 وانتقل رئيس الجهاز لتفقد مشروع تنفيذ خطوط مياه الشرب من الخزانات الأرضية لتغذية مناطق على طريق الواحات و الداون تاون و ما يلزمها من أعمال ربط على شبكة المياه بمدينة حدائق أكتوبر، والمناطق المستفيدة منه:

1- منطقة 130 فدان (مسلسل 3 – 4 – 5)

2- منطقة الأولى بالرعاية

3- كومباوند حورس

4- سكن مصر (الداون تاون)

5- منطقة 219 عمارة

6- مشروع ديارنا

7- الجامعة التكنولوجية

8- الإدارة العامة للمرور

9- أويست

10- التوسعات المستقبلية على طريق الواحات ( من مدخل طريق زويل حتى مدخل سكن مصر الداون تاون ).

 ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع، 215 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 12 شهرًا من يونيه 2025 حتى يونيه 2026،وبلغت نسبة الإنجاز 70% بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من بدء التنفيذ و متوقع الإنتهاء و التشغيل خلال هذا العام.

ويتكون المشروع من:

مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE بأقطار داخلية (1200 – 1000 –710– 630 مم) بإجمالي أطوال 6500 م.ط.

 ️غرف محابس ( ربط - هواء - غسيل ) بإجمالي عدد 12 غرفة محابس .

 وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص جهاز مدينة حدائق أكتوبر على تحسين كفاءة شبكة المياه وضمان استدامة تشغيلها لخدمة جميع السكان.

وتفقد رئيس الجهاز ومعاونيه، مشروع الإسكان المتوسط المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين نموذج A&B بمساحة (١٠٠-١١٠-١٢٠م)، والمشروع يخدم ٢١٩عمارة، الخطة الأولى منه تنفيذ ٧١ عمارة، بعدد ١٧٧٥ وحدة سكنية،ويتضمن المشروع السكني كافة الخدمات: مدرسة تعليم ثانوي، وعدد 2 سوق تجاري وملعب، ووحدة صحية و حضانة، ومركز شباب يقام على مساحة ١٩ ألف متر مربع.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيواصل متابعة أعمال المشروعات بصفة دورية، وأنه لن يسمح بالتراخي في تنفيذ الأعمال، مشددًا على ضرورة نهو الأعمال في المدد الزمنية المحددة.


 

جهاز حدائق أكتوبر الشركات الطريق الدائري ابني بيتك ٧ مدخل حورس

