قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من أجل حياة أفضل.. جولة لرئيس جهاز العبور الجديدة لمتابعة جاهزية المشروعات الخدمية.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات الخدمية بالمدينة، يرافقه النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لنقطة الشرطة بالحي الرابع عشر، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن داخل المدينة، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، تمهيدًا لدخول النقطة الخدمة في أقرب وقت ممكن بما يعزز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.

لا تهاون مع أي مخالفات بيئية أو سلوكية

كما تابع أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام والنظافة والصيانة بالحيين 13 و14، مؤكدًا ضرورة تكثيف برامج الرعاية الدورية للمسطحات الخضراء والاهتمام بعناصر التجميل، خاصة مع تغيرات الطقس الحالية، ومشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات بيئية أو سلوكية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية في التخلص من مخلفات التشطيبات من خلال القنوات المقررة بالجهاز.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الجهاز مشروع مركز الشباب المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والذي يضم (2) ملعب خماسي، و(2) حمام سباحة، بالإضافة إلى المبنى الاجتماعي الذي صُمم ليكون منصة للتفاعل المجتمعي بين سكان المدينة. 

وأكد  خلال جولته بالموقع أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا للتسليم والتشغيل، مشيرًا إلى أن المركز سيمثل متنفسًا ترفيهيًا ورياضيًا مهمًا يخدم مختلف الأحياء، ويعزز نمط الحياة الصحية والمجتمعية داخل المدينة.

واختتم رئيس الجهاز جولته بالتأكيد على أن جهاز مدينة العبور الجديدة يولي اهتمامًا بالغًا بجاهزية جميع الخدمات والمرافق العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تليق بمكانة المدينة ضمن منظومة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.

العبور الجديدة المشروعات الخدمية مخالفات بيئية مركز الشباب مدينة العبور الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مركز العزيمة

عمرو عثمان: الاستعانة بـ 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

المحامين

المحامين تستعد لجلسة حاسمة لاعتماد الميزانيات وإجراء انتخابات النقابات الفرعية

سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد