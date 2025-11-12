من أجل حياة أفضل.. جولة لرئيس جهاز العبور الجديدة لمتابعة جاهزية المشروعات الخدمية.. صور

قام المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات الخدمية بالمدينة، يرافقه النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية وممثلو الشركات المنفذة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لنقطة الشرطة بالحي الرابع عشر، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة الأمن داخل المدينة، مشددًا على الالتزام الكامل بالجدول الزمني للتنفيذ والتسليم، تمهيدًا لدخول النقطة الخدمة في أقرب وقت ممكن بما يعزز شعور المواطنين بالأمان والاستقرار.

لا تهاون مع أي مخالفات بيئية أو سلوكية

كما تابع أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام والنظافة والصيانة بالحيين 13 و14، مؤكدًا ضرورة تكثيف برامج الرعاية الدورية للمسطحات الخضراء والاهتمام بعناصر التجميل، خاصة مع تغيرات الطقس الحالية، ومشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات بيئية أو سلوكية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية في التخلص من مخلفات التشطيبات من خلال القنوات المقررة بالجهاز.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الجهاز مشروع مركز الشباب المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والذي يضم (2) ملعب خماسي، و(2) حمام سباحة، بالإضافة إلى المبنى الاجتماعي الذي صُمم ليكون منصة للتفاعل المجتمعي بين سكان المدينة.

وأكد خلال جولته بالموقع أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا للتسليم والتشغيل، مشيرًا إلى أن المركز سيمثل متنفسًا ترفيهيًا ورياضيًا مهمًا يخدم مختلف الأحياء، ويعزز نمط الحياة الصحية والمجتمعية داخل المدينة.

واختتم رئيس الجهاز جولته بالتأكيد على أن جهاز مدينة العبور الجديدة يولي اهتمامًا بالغًا بجاهزية جميع الخدمات والمرافق العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تليق بمكانة المدينة ضمن منظومة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.