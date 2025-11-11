قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة موسعة لرئيس العبور الجديدة لمتابعة المشروعات وتأكيد الإسراع في معدلات التنفيذ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة– مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية، خلال جوله ميدانية .

في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العبور الجديدة.

ورافقه خلال الجولة النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية، إلى جانب مسؤولي الشركات المنفذة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ المرافق العامة (مياه – صرف صحي – طرق – فرمة)، ومناقشة الشركات المنفذة في أعمال تنسيق الموقع العام بما يشمل تنظيم أماكن الانتظار والباركات، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من وصلات المرافق الداخلية والخارجية لضمان جاهزية المشروعات للتسليم في التوقيتات المحددة.

كما تفقّد رئيس الجهاز أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والري وفرمة الطرق بمنطقة الأمل، وتابع تنفيذ شبكات المرافق بعدد من المجاورات بالحيين 29 و32، إلى جانب متابعة مشروع الدفع النفقي الموجه لاستكمال تغذية منطقة الأمل بالمياه من رافع مدينة الشروق، ومشروع الحل العاجل للصرف الصحي لخدمة الحي 16 ومنطقة 2600 فدان.

وشملت الجولة كذلك الوقوف على مشروعات خطوط الطرد بقطر 700 مم بين محطتي الرفع (1) و(2) داخل المدينة وصولاً إلى غرفة التهدئة بمدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى مشروعات خطوط المياه الناقلة التي تشمل خطاً بقطر 900 مم لتغذية منطقة الطلاع، وآخر بقطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان إلى خزانات العبور الجديدة، فضلاً عن مشروعات ترفيق المجاورات (2، 3، 10) بالحي الـ17 بمنطقة القادسية سابقاً.

وخلال الجولة، ناقش رئيس الجهاز التحديات التي تواجه بعض المشروعات الجارية، وعلى رأسها أعمال التنسيق مع مشروع القطار الكهربائي LRT بحدائق العاشر، والتي أثّرت على توقيت بدء تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بقطر 1200 مم، مؤكدًا أنه يجري العمل على تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار معدلات التنفيذ دون تأخير.

وفي نهاية الجولة، تفقّد المهندس محمود مراد أعمال التطوير وإنشاء القاعة الخاصة بالجهاز، وذلك للوقوف على نسب إنجاز الأعمال، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة.

واختتم رئيس الجهاز تأكيده بأن ما تشهده مدينة العبور الجديدة من مشروعات خدمية وتنموية يعكس التزام الدولة بتطوير المدن الجديدة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.

العبور الجديدة الإسكان المشروعات السكنية المرافق العامة شبكات مياه الشرب منطقة الأمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

رئيس المتحف المصري الكبير: ندرس تطبيق نظام دخول بمواعيد لضمان تجربة منظمة للزوار

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الانتخابات الحالية تتميز بالحيوية والاهتمام بشكل غير تقليدي

اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع

رئيس العربية للتصنيع: الهيئة بها صناعات عسكرية ثقيلة موجودة بالمعارض

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد