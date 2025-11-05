قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس حدائق أكتوبر يواصل تفقد مختلف المشروعات بالمدينة

جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر
آية الجارحي

يواصل المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، جولاته التفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، وتفقد رئيس الجهاز اليوم يرافقه نواب ومعاوني الجهاز ومسؤولي الإدارات، موقف الأتوبيس بمنطقة الأولى بالرعاية، والذي من المتوقع الانتهاء من تسليمه بتاريخ 6/8/2025، ويقام على مساحة 22108م، وتبلغ مساحة أرضية الموقف  11000، ومساحة المسطح الأخضر 3261م، وإجمالي مساحة المباني 421م، ومساحة المبني الإداري 224م، ومساحة المبني الخدمي99م، ومساحة مبني المصلى 98 م، وتم الإنتهاء من رفع 95 % من المخلفات من الموقع، وجاري العمل في أعمال تدبيش السور، وتم الانتهاء من نسبه 55% من أعمال التدبيش، وتم الإنتهاء من أعمال الخرسانة للمباني كاملة (الإداري .الخدمي .المصلى)، وجار العمل في غرف الحراسة والبوابة الرئيسة للسور.

وتفقد رئيس الجهاز مساكن عثمان والأعمال المحيطة بمستشفى الأمراض النفسية، موصيا الشركات بإتباع أعلى معايير السلامة الصحية.

 كما تفقد رئيس الجهاز محطة رفع صرف صحي منطقة الأولى بالرعاية (الداون تاون) والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، وقد تم استلام الموقع: 14/5/2025، ومدة تنفيذ المشروع 15 شهرا تنتهي في 13/8/2026، محطة الرفع بطاقة تصميمية : 116000 م3/يوم وخط الطرد : قطر ٧٠٠ مم بطول ١٨٥٥ متر، وتخدم كل المناطق على طريق الواحات بدءا من الإدارة العامة للمرور وحتى مدخل مساكن عثمان، شاملة منطقة الداون تاون ومشروعات الإسكان، سكن مصر، وسكن كل المصريين، وديارنا.

رفع كفاءة الطرق

وتابع المهندس محمد عبد الله جولته بالمرور وتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بطريق ابني بيتك ٧ والطريق الدائري وبلغت نسبة النفيذ ٨٠%، وباشر أعمال مشروع تطوير طريق مدخل حورس_ الامتداد من طريق الواحات حتى الطريق الدائري لمشروع "ابني بيتك 7 _ ومن المقرر الإنتهاء منه في 30 يونيو 2026 ويخدم مناطق التالية:

سكن مصر (الداون تاون)

مجمع النيابات والمحاكم

أراضي قرعة مميزة

إسكان اجتماعي

كمبوند حورس

إسكان متوسط

 كما تفقد رئيس الجهاز مشروع خطوط مياه الشرب من الخزانات الأرضية، والذي يغذي مناطق:

كمبوند حورس

سكن مصر

منطقة 219 عمارة

مشروع ديارنا

الجامعة التكنولوجية

الإدارة العامة للمرور

مدة تنفيذ المشروع 

 وبدأ تنفيذ المشروع في يونيو 2025 وينتهي يونيو 2026 بتكلفة 215 مليون جنيه.

ثم تفقد رئيس الجهاز الطريق من مدخل المقابر، وحتي الطريق الواصل من الواحات، ويربط الإسكان المتوسط، بمشروع ٦٠٢ عمارة، وأكد رئيس الجهاز على سرعة إنجاز الطريق، لانه يعتبر محور رئيسي، منبها أنه سيعاود المرور مرة أخرى الأسبوع المقبل للتأكد من سير الأعمال على النحو المطلوب قائلا" هتلاقوني واقف على راسكم".

ومر المهندس محمد عبد الله متفقدا الطريق الدائري المؤدي إلى مشروع ٦٠٢ والكنيسة، وأوصى بتكثيف العمالة والمعدات والبدء في تجهيز الطريق للأسفلت.

وتفقد الطريق الجديد المؤدي إلى منطقة ٦٤٥ ويتم ربط مشروع ٦٠٢وابني بيتك السابعة، بالطريق الأوسطي مختصرا المسافة والوقت.

وأكد المهندس محمد عبد الله: أن هناك خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من حيث الطرق والمياه حتى تكون جاهزة لأي توسعات سكنية جديدة أو عمرانية.

وحذر رئيس الجهاز الشركات التي تنفذ مختلف الأعمال بالمدينة بعدم التقاعس وسرعة نهو الأعمال والإلتزام بمعايير الجودة والشروط الموضوعة.

جهاز حدائق أكتوبر كفاءة الطرق مشروع ابني بيتك مشروع ديارنا سكن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة الأمريكية

هند الضاوي: الولايات المتحدة تشهد حاليا أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها

الرئيس الأمريكي ترامب

ترامب: لا أعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة هش

الدعاء

داعية: الكبائر تبدأ بالشرك بالله وتتنوع درجاتها.. والله يغفر لمن تاب وآمن

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد