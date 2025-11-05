رئيس حدائق أكتوبر يواصل تفقد مختلف المشروعات بالمدينة

يواصل المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، جولاته التفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، وتفقد رئيس الجهاز اليوم يرافقه نواب ومعاوني الجهاز ومسؤولي الإدارات، موقف الأتوبيس بمنطقة الأولى بالرعاية، والذي من المتوقع الانتهاء من تسليمه بتاريخ 6/8/2025، ويقام على مساحة 22108م، وتبلغ مساحة أرضية الموقف 11000، ومساحة المسطح الأخضر 3261م، وإجمالي مساحة المباني 421م، ومساحة المبني الإداري 224م، ومساحة المبني الخدمي99م، ومساحة مبني المصلى 98 م، وتم الإنتهاء من رفع 95 % من المخلفات من الموقع، وجاري العمل في أعمال تدبيش السور، وتم الانتهاء من نسبه 55% من أعمال التدبيش، وتم الإنتهاء من أعمال الخرسانة للمباني كاملة (الإداري .الخدمي .المصلى)، وجار العمل في غرف الحراسة والبوابة الرئيسة للسور.

وتفقد رئيس الجهاز مساكن عثمان والأعمال المحيطة بمستشفى الأمراض النفسية، موصيا الشركات بإتباع أعلى معايير السلامة الصحية.

كما تفقد رئيس الجهاز محطة رفع صرف صحي منطقة الأولى بالرعاية (الداون تاون) والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، وقد تم استلام الموقع: 14/5/2025، ومدة تنفيذ المشروع 15 شهرا تنتهي في 13/8/2026، محطة الرفع بطاقة تصميمية : 116000 م3/يوم وخط الطرد : قطر ٧٠٠ مم بطول ١٨٥٥ متر، وتخدم كل المناطق على طريق الواحات بدءا من الإدارة العامة للمرور وحتى مدخل مساكن عثمان، شاملة منطقة الداون تاون ومشروعات الإسكان، سكن مصر، وسكن كل المصريين، وديارنا.

رفع كفاءة الطرق

وتابع المهندس محمد عبد الله جولته بالمرور وتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بطريق ابني بيتك ٧ والطريق الدائري وبلغت نسبة النفيذ ٨٠%، وباشر أعمال مشروع تطوير طريق مدخل حورس_ الامتداد من طريق الواحات حتى الطريق الدائري لمشروع "ابني بيتك 7 _ ومن المقرر الإنتهاء منه في 30 يونيو 2026 ويخدم مناطق التالية:

سكن مصر (الداون تاون)

مجمع النيابات والمحاكم

أراضي قرعة مميزة

إسكان اجتماعي

كمبوند حورس

إسكان متوسط

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع خطوط مياه الشرب من الخزانات الأرضية، والذي يغذي مناطق:

كمبوند حورس

سكن مصر

منطقة 219 عمارة

مشروع ديارنا

الجامعة التكنولوجية

الإدارة العامة للمرور

مدة تنفيذ المشروع

وبدأ تنفيذ المشروع في يونيو 2025 وينتهي يونيو 2026 بتكلفة 215 مليون جنيه.

ثم تفقد رئيس الجهاز الطريق من مدخل المقابر، وحتي الطريق الواصل من الواحات، ويربط الإسكان المتوسط، بمشروع ٦٠٢ عمارة، وأكد رئيس الجهاز على سرعة إنجاز الطريق، لانه يعتبر محور رئيسي، منبها أنه سيعاود المرور مرة أخرى الأسبوع المقبل للتأكد من سير الأعمال على النحو المطلوب قائلا" هتلاقوني واقف على راسكم".

ومر المهندس محمد عبد الله متفقدا الطريق الدائري المؤدي إلى مشروع ٦٠٢ والكنيسة، وأوصى بتكثيف العمالة والمعدات والبدء في تجهيز الطريق للأسفلت.

وتفقد الطريق الجديد المؤدي إلى منطقة ٦٤٥ ويتم ربط مشروع ٦٠٢وابني بيتك السابعة، بالطريق الأوسطي مختصرا المسافة والوقت.

وأكد المهندس محمد عبد الله: أن هناك خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من حيث الطرق والمياه حتى تكون جاهزة لأي توسعات سكنية جديدة أو عمرانية.

وحذر رئيس الجهاز الشركات التي تنفذ مختلف الأعمال بالمدينة بعدم التقاعس وسرعة نهو الأعمال والإلتزام بمعايير الجودة والشروط الموضوعة.