إجراءات حاسمة في جهاز مدينة بدر.. رفع المخالفات وتحذيرات صارمة بعدم التكرار

شنّت إدارة الأحياء بمدينة بدر بقيادة محمود عبد الحافظ، وإدارة الأمن بقيادة ياسر عبد الله، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العقيد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير، والعقيد رامي شاهين نائب مأمور القسم، وشرطة المرافق بقيادة الرائد خالد محمود، حملة إشغالات استهدفت إزالة كافة التعديات والإشغالات بالحى الرابع «مول عثمان».

وخلال الحملة، تم رفع وإزالة التعديات، مع تحذير المخالفين بعدم تكرار تلك المخالفات.

وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز مدينة بدر، أن الحملات مستمرة بشكل يومي في مختلف الأحياء، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوز أو تعدٍ على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للحفاظ على النظام والانضباط داخل المدينة.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخياط نائب رئيس جهاز المدينة للطرق والتنمية، أن العمل مستمر ليلًا ونهارًا لإعادة الانضباط إلى جميع أحياء بدر.