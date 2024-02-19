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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال

يسري المغازي، عضو
يسري المغازي، عضو مجلس النواب

قال يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، خطوة هامة على المستوى القانوني الدولي لفضح ممارسات إسرائيل وجرائم الاحتلال.

أوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن تقديم مصر هذه المذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها بخصوص القضية الفلسطينية وجرائم إسرائيل، يكشف مدى الدور المصري الحاسم في القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني سياسيا وماديا وعلى المستوى القانوني الدولي أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا: مصر لا تتوانى عن توجيه كافة أوجه الدعم والمساندة على كافة المستويات، وكشفت الوجه القبيح للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.

أشار عضو مجلس النواب، أن مذكرة مصر امام محكمة العدل الدولية، تفضح سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة وغيرها من جرائم إسرائيل.

واختتم النائب يسري المغازي، أن تقديم مصر مذكرة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم إسرائيل يؤكد ريادة الموقف المصري عربيا ودوليا، وموقفها العربي المخلص والحرص على وقف العدوان ودخول المساعدات للقطاع.

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