أتلتيك بيلباو يحقق فوزا مثيرا على جيرونا 3-2 في الدوري الإسباني

حقق أتلتيك بيلباو فوزا مثيرا على ضيفه جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، في ختام الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

سجل ثلاثية أتلتيك بيلباو كل من أليكس بيرينجور "هدفين" في الدقيقتين 2 و56 وإينياكي ويليامز في الدقيقة 60، بينما أحرز هدفي جيرونا كل من فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 49 واريك جارسيا في الدقيقة 75.

ويعد هذا الفوز هو الرابع عشر هذا الموسم لفريق أتلتيك بيلباو ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع.

بينما تكبد جيرونا الخسارة الثالثة له بالليجا ليتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الثاني ليبقي الفارق 6 نقاط مع المتصدر ريال مدريد، ويصبح الفارق نقطتين مع برشلونة صاحب المركز الثالث.