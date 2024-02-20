"سيدات يد الأهلي" يفوز على سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، على فريق سموحة بنتيجة 30-14، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ‏ضمن منافسات مسابقة الدوري.‏



وأقيمت المباراة داخل صالة نادى الشمس، وقدم خلالها فريق "سيدات يد الأهلي" أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا يواصل به النتائج ‏المميزة في المسابقة المحلية.‏



ونجح "سيدات يد الأهلي" في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-6، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 31-22.‏



وكان فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات مسابقة الدوري.‏

