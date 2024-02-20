"سيدات يد الأهلي" يفوز على سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، على فريق سموحة بنتيجة 30-14، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وأقيمت المباراة داخل صالة نادى الشمس، وقدم خلالها فريق "سيدات يد الأهلي" أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا يواصل به النتائج المميزة في المسابقة المحلية.
ونجح "سيدات يد الأهلي" في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-6، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 31-22.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات مسابقة الدوري.