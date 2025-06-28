عادل حمودة: الحسيني أبو ضيف فضح فساد شقيق زوجة مرسي فاغتالوه

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ العلاقة بينه وبين الإخواني محمد مرسي وصلت إلى حد الثأر الشخصي، بعد أن تم اغتيال زميله في جريدة "الفجر" الصحفي الحسيني أبو ضيف، أثناء تغطيته لأحداث قصر الاتحادية في الساعات الأولى من يوم 6 ديسمبر 2012.

موضحًا، أن أبو ضيف كان يحمل كاميرته حين تم خطفها منه، وأُطلق عليه الرصاص من مسافة لا تتجاوز مترين، واخترقت الرصاصة رأسه، فكسرت جمجمته وفجّرت مخه.

وأضاف حمودة، مقدم برنامج واجه الحقيقة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه تم نقل أبو ضيف إلى مستشفى الزهراء الجامعي على دراجة نارية في الثالثة فجرًا، حيث هرع لزيارته فورًا ووجده داخل غرفة الرعاية المركزة.

وأكد أن البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين للنائب العام تضمّن شهادات من محررين كانوا شهود عيان على الواقعة، وأجمعوا على أن هناك من كان يوجه القتلة باستخدام شعاع ليزر لإطلاق النار على المتظاهرين المعارضين.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ اغتيال الحسيني أبو ضيف لم يكن حادثًا عشوائيًا، بل كان متعمدًا نتيجة كشفه لقضية فساد طالت الإخواني محمد مرسي شخصيًا، عندما نشر تحقيقًا في عدد جريدة "الفجر" الصادر في 9 أغسطس 2012، فضح فيه عفو مرسي عن شقيق زوجته المدان في قضية رشوة كبيرة تضم 472 صفحة تحقيق و16 مستند إدانة، موضحًا، أن مرسي لم يكتفِ بالعفو بل أصدر قرارًا بتعيين صهره في منصب رسمي، مما تسبب في غضب واسع وإيقاف القرار لاحقًا.