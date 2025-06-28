وزير الخارجية ضيف لميس الحديدي .. غدا

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن إجراء حوار مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفير بدر عبد العاطي، يُذاع غداً الأحد في التاسعة مساءً، قائلة: "يتحدث وزير الخارجية عن ملامح اتفاق غزة، وهناك ملامح عديدة سيكشف عنها وزير الخارجية."



وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "سيتحدث عن الدور المصري في مختلف القضايا مثل قضية التهجير والقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الإيرانية وما تقييمه لها."



وواصلت: "سيتحدث وزير الخارجية المصري عن العلاقات المصرية الخليجية والعلاقات المصرية الأمريكية، بالإضافة إلى العلاقة مع إسرائيل وفكرة تغيير خارطة الشرق الأوسط التي تتزعمها إسرائيل."



واختتمت: "يتناول الحوار ملفات أخرى مثل الأمن المائي وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى ملف اللاجئين، خاصة أن الأخير يهم شريحة كبيرة من الناس والمنظور المصري لقضية اللاجئين، وشواغل الشارع المصري تجاه ملف اللاجئين سواء من ناحية تأثيره على الاقتصاد أو الأمن القومي."

