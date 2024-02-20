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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يبحث سبل تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

استقبل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية BERD، اوديل رينو باسو Odile RENAUD-BASSO بحضور وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي.

وقالت الحكومة التونسية في بيان لها إن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة مع البنك في المجالات ذات الأولوية الوطنية، على غرار الطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والنقل، الى جانب سبل تحسين مناخ الاعمال، والتشجيع على الاستثمار، والتجديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في قطاعات واعدة مثل قطاع المناجم ومشتقاته، والصناعة الصيدلانية، وصناعة السيارات والطائرات.

وثمن الحشاني بهذه المناسبة التعاون المثمر بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مجالات متعددة، وخاصة منها المتعلقة بدعم المنشآت العمومية للمزيد من النجاعة، وتحسينا لحوكمتها وقدرتها التنافسية.

من جهتها، نوّهت رئيسة البنك السيدة اوديل رينو باسو بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدة أن لقاءاتها منذ حلولها إلى تونس مع المسؤولين التونسيين وعلى رأسهم الرئيس التونسي قيس سعيد، تأتي ضمن العلاقة الثنائية بين تونس والبنك، وسلسلة من المشاورات الثنائية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص، على غرار مشاريع الانتقال الطاقي، والطاقات المتجددة.

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رئيسة البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سهام البوغديري وزيرة المالية التونسية فريال الورغي

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