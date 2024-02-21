بريطانيا: نشاط كبير لطائرات مسيرة قبالة الحديدة باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) أنها تلقت تقريرًا عن نشاط كبير لطائرات مسيرة قبالة مدينة الحديدة باليمن.

وذكرت الهيئة أن نشاطًا متزايدًا للنظام الجوي غير المأهول تم تلقيه على بعد 40 ميلًا بحريًا غرب مدينة الحديدة اليمنية.

والمنطقة هي المكان الذي يهاجم فيه الحوثيون خطوط الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ضد حركة حماس.

وأفادت وسائل إعلام حوثية، بأن قصفًا أمريكيًا بريطانيًا جديدًا استهدف منطقة العرج شمال غرب الحديدة غربي اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الاثنين.